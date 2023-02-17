ساعات قليلة ويستهل المارد الأحمر مشواره في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويهتم متابعي ومشجعي الفريق بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني والمعلقين، للاستمتاع بالمشاهدة وتشجيع ناديهم المفضل، لكي يستعيد اللقب الغائب عن خزائنه العام الماضي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني والمعلقين

يلتقي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني، غدا السبت، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والرابعة عصرا بتوقيت السعودية، والخامسة عصرا بتوقيت الإمارات (دبي وأبوظبي).

وعن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني والمعلقين، تمتلك قناة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لمباريات دور المجموعات من البطولة، من بينها تلك المباراة التي تقام ضمن فعاليات الجولة الثانية، التي تبث بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

تردد قناة بي إن سبورتس

تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة الأهلي والهلال السوداني، ويمكن ضبط القناة، كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013- 1205.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

- تردد قنوات بي إن سبورتس 1، 2، 3، على ميجا هيرتز: 11013- 11054- 12604.

معدل استقطاب الموجة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

يشار إلى أن مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، تضم كل من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.