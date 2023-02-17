بيع رسائل الأميرة ديانا في مزاد بـ5.6 مليون جنيه.. كتبتها قبل وفاتها بعامين

بعد إعلان عرضها في مزاد علني، بيعت بشكل رسمي، رسائل الأميرة الراحلة ديانا، التي كشفت فيها عن علاقتها بطليقها ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بمبلغ وصل إلى 154 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 5.6 مليون جنيه مصري.

ووصل عدد الرسائل المباعة في المزاد العلني إلى 32 رسالة وبطاقة، تنوعت بين رسائل عاطفية، وأخرى عن حياتها، وكانت الرسالة الأكثر قيمة، كتبتها الأميرة البريطانية في ديسمبر عام 1996، أي قبل وفاتها بـ8 أشهر، حيث توفيت في 31 أغسطس 1997، وكتبت فيها عن خططها لقضاء عيد الميلاد بالخارج، وعن آمالها في أن يكون عام 1997 مليء بالسعادة والإيجابية، بحسب «مترو» البريطانية.

رسائل الأميرة ديانا كانت لـ«سوزي وطارق»

الرسائل التي كتبتها الأميرة ديانا، كانت لأقرب اثنين من أصدقائها، سوزي وطارق قاسم، وعبرت في إحداها عن قلقها من التنصت على هاتفها، وكتبها في 20 مايو 1996، وبيعت بمبلغ 23 ألف جنيه إسترليني.

رسالة للأميرة ديانا تباع بـ12 ألف إسترليني

كتبت الأميرة ديانا، رسائلها خلال العامين الآخرين من حياتها، منذ صيف 1995 إلى بداية عام 1997، وقال القائمون بالمزاد إن بعض الرسائل كشفت عن معاناتها من الضغط الكبير بعد طلاقها، وفي رسالة مؤرخة في 23 أبريل 1996، اعتذرت عن إلغاء رحلة إلى الأوبرا لرؤية أصدقائها، وبيعت بمبلغ 12500 جنيه إسترليني.

عائدات رسائل الأميرة ديانا تذهب لمؤسسات خيرية

بحسب عائلة «آل قاسم»، التي كانت تمتلك رسائل «ديانا»، ستذهب عائدات البيع لدعم المؤسسات الخيرية، وكان من المتوقع أن يتم بيع الرسائل وعددها 32 رسالة بـ90 ألف جنيه إسترليني، لكن وصل سعرها إلى 154 ألفا إسترلينيًا عند بداية المزاد أمس.