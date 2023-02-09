مدير مؤسسة أبوالعينين الخيرية لقناة الحياة: نمتلك قاعدة بيانات متكاملة لخدمة المواطنين

قال مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبوالعينين الخيرية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لم يشر إلى مؤسسة خيرية لكي تنضم للتحالف إلا إذا كانت عملاقة، لافتا أن الدكتور محمد أبوالعينين وجه بتسخير الطاقات كلها لخدمة المجتمع مع التحالف.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، أن مؤسسة أبوالعينين الخيرية تمتلك قاعدة للبيانات متكاملة لتقديم الخدمات للمواطنين، وكانت من أوائل المؤسسات الخيرية التي قدمت للتحالف الوطني قاعدة البيانات، ما جعل هناك سعة في الخدمية أكثر من البداية، فاشتركت المؤسسة في قوافل ستر وعافية.

ولفت إلى أن المؤسسة شاركت في 17 قافلة ستر وعافية من أسوان للإسكندرية، ويجرى التوزيع على المساجد أكثر من نصف مليون متر سيراميك شهريا، ويشمل دور العبادة والمساجد والكنائس ومعاهد دينية أزهرية، ومراكز طبية.

وأوضح أن فريق العمل التابع للمؤسسة منتشر على مستوى الجمهورية، وفي كل قافلة تطلقها المؤسسة لا تكون العناصر البشرية التي تخرج ذاتها في كل قافلة وذلك لتدريبهم.