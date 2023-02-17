«مصر تستطيع» تعرض تقريرا عن سباق الخير والكرم بين أهل الشرقية

استعرض برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة «DMC»، مساء اليوم الجمعة، تقريرا عن سباق الخير بين أهل محافظة الشرقية.

وأوضح الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق، أن هناك سباقا للخير بين أهل الكرم، «الشراقوة يتنافسون في تقديم الكشف الطبي بالمجان لمن يحتاجه والبداية طبيب مخ وأعصاب».

خدمة الفقراء دون مقابل

وأضاف أن الكرم بدأ بمزايدة على الحب والجمال، ما بين الجميل والأجمل، حيث ساعد الدكتور يحيى النجار، طبيب مخ وأعصاب والعمود الفقري، الأهالي الفقراء دون مقابل، وبالمجان لمن يطلب ذلك دون أن يشعر أي حد من الحاضرين.

خدمات بالمجان

وأضاف: «الخدمة تقدم من أي مكان سواء في الخفاء أو العلن، ومفيش أخطر من المرض على الشخص، وبتخدم أهلك وناسك ومحيطك ومجتمعك اللي بيأثر فيك ويتأثر بيك، ودي سنة بنسنها عشان الكل يعمل بيها في كل المجالات، وما أجمل التراحم وتشابك الأيدي في الفترة دي».