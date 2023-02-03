طبيب يجري عملية لاستئصال ورم بقلب مريض لـ«مصر تستطيع»: استغرقنا 6 ساعات

قال الدكتور محمد فاروق، استشاري ومدرس جراحة القلب والصدر بطب أسيوط، إنهم كانوا في مهمة صعبة بمستشفى أسيوط، بإجراء عملية قلب مفتوح لاستئصال ورم نادر في جراحة واحدة.

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «القلب يصاب بأورام حميدة وخبيثة مثله مثل أي عضو بالجسم، ولكن لشدة أهمية القلب ووظائفه فظهور أي أورام فيه يسبب مشكلة كبيرة جدا للمريض، وتهدد حياته بشكل كبير، كما أن تشخيص هذه الأورام بشكل مبكر والتدخل الجراحي فيها يكون صعبا للغاية، ولكن لا بد منه لأن المريض لا يكون لديه أي اختيارات أخرى».

العملية أجريت لشاب

وتابع: «الصعوبة في الحالة التي أجرينا لها العملية أنها لشاب، ولديه هذا الورم بحجم كبير للغاية، كما أن المرض أصاب أغلب الناحية اليسرى من القلب، كما أثر على مجرى الدم، والصمام الميترالي، وسبب ارتجاعا شديدا، كما أن الوضع غير الصحيح أدى لضعف شديد في عضلة القلب، وكانت تعمل بكفاءة 28%، وكان نجاح العملية في هذا الوضع الصحي صعبا للغاية، ولكن نجحنا بفضل الله والفريق المتخصص في أمراض القلب والتخدير والرعاية المركزة».

6 ساعات بالعمليات

واستطرد: «استأصلنا جزءا من القلب وغيرنا الصمام الميترالي للمريض، وخلال أسبوع تماثل للشفاء وعاد إلى بيته، كما أن مستشفى جامعة أسيوط تخدم الصعيد كله وتقدم خدمة طبية على مدار 24 ساعة، واستغرقت العملية منا 6 ساعات».