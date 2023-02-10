صاحب المركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن لـ«مصر تستطيع»: كنت أختم المصحف يوميا

تحدث الشيخ ماهر عبدالنبي، صاحب المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، عن الطريق الطويل نحو الفوز بها وأنه كان يختم المصحف يوميا، لافتا إلا أن المسابقة العالمية تعد آخر التصفية، حيث سبقها نحو 10 تصفيات، للوصول لمحطة المسابقة العالمية، والتي تتكون بدورها من 5 أعضاء 2 من مصر و3 أعضاء من السعودية والسودان وعمان.

4 أسئلة لكل متسابق

وأضاف «عبدالنبي»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد فايق، أن المتسابق يجلس أمام جهاز ويظهر له 4 أسئلة، أول سؤال منها يتكون من 100 أو 200 سؤال فإذا اختار المتسابق سؤالا يكون عبارة عن اقرأ من قوله تعالى من كذا لقوله كذا.

وأشار إلى أن لجنة المسابقة تجلس أمام المتسابق فإذا نسي مدا أو غنة تنقص الدرجات التي مجموعها من 80 درجة، فأي خطأ تؤدي إلى نقص هذه الدرجات، والمتسابق القوي هو الذي يستطيع الإجابة على الأربعة أسئلة دون خطأ نظرا لشدة المنافسة.

كنت أحمل مسؤولية تمثيل مصر

وتابع: «قبل المسابقة بشهر كنت أراجع في اليوم الواحد 10 أجزاء من القرآن الكريم، وكل 3 أيام أختم القرآن، بينما في أسبوع المنافسة كنت أختم القرآن يوميا، لأني كنت حاملاً مسؤولية تمثيل مصر وليس تمثيل شخص، وبالتالي كان لا بد أن أظهر بالشكل اللائق والمناسب».