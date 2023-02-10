الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن لـ«مصر تستطيع»: مقامات التلاوة تأتي بعد الحفظ والتجويد

قال الشيخ ماهر عبدالنبي، صاحب المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، إن المقامات في القرآن الكريم عبارة عن صوت بشري لصوت بشري آخر، فبعد التجويد وحفظ القرآن الكريم يأتي بعد ذلك مرحلة تعلم المقامات في تلاوة الآيات القرآنية.

علم المفردات قائم على السمع والتقليد

وأضاف «عبدالنبي»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد فايق، أنه يسمع من تلاوة الشيوخ طريقة تلاوتهم للقرآن الكريم، وبالتالي علم المفردات قائم على السمع والتقليد.

وقدم الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على إضافة المقاصد والمعاني في المسابقة، قائلا إن المسابقة كانت تقتصر في الماضي على حفظ القرآن الكريم كاملا مع الصوت الحسن، فالمشكلة ليست في الحفظ.

الفائز يكون حافظاً للقرآن ويفهم معانيه

وتابع: «واحد حافظ القرآن الكريم كاملا ولكنه متشدد ولا يفهمه، لأن لديه نقص في فهم المعنى الصحيح الوسطي للآية، فوزير الأوقاف رغب في أن يكون الفائز حافظا للقرآن الكريم وفاهم وواع لما يقرأه، فأصبح من شروط المسابقة قراءة التفسير ومعاني القرآن كلها».