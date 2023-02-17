نقيب التمريض: لدينا 300 ألف ممرض وممرضة.. والعجز وصل إلى 10 آلاف بعدما كان 60 ألفا

أكدت د. كوثر محمود، نقيب التمريض، أن الدولة اتخذت خطوات عديدة للارتقاء بمنظومة الصحة والعاملين بها، وأن الرئيس وجَّه بتطوير وتدريب أطقم التمريض، وتم رفع زيادة بدل المخاطر وتقديم مكافآت استثنائية للعاملين بعزل كورونا. وقالت «كوثر»، خلال حوارها مع «الوطن» إن منظومة التمريض شهدت تحسناً كبيراً، فهناك تحسين للأجور، علاوة على توجيه الرئيس بوضع استراتيجية لتدريب وتطوير أطقم الرعاية الصحية، وعلى رأسهم التمريض.. وإلى نص الحوار:

كيف ترين جهود الدولة للارتقاء بمنظومة الصحة؟

- هناك تغير ملحوظ فى منظومة الصحة، سواء على مستوى المريض أو على مستوى العاملين بالوزارة، ومن أهم الخطوات التى تم اتخاذها، إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وكذلك تدشين المبادرات الصحية المهمة التى سيكتب التاريخ أنها تمثل فيصلاً حقيقياً فى حياة وصحة المصريين، وعلى رأسها مبادرة «١٠٠ مليون صحة»، التى نفخر أننا كأطقم تمريض شاركنا فيها وكنا فى أول الصفوف بها.

المهنة شهدت تطويرا حقيقيا.. والاستثمار في القطاع يسهم في تطوير المنظومة الصحية

توجيهات رئاسية بالنهوض بقطاع التمريض.. كيف يتم ذلك على أرض الواقع؟

- أتوجه بالشكر للرئيس السيسى على دعمه لمنظومة التمريض، فالاستثمار فى قطاع التمريض سيسهم فى تطوير المنظومة الصحية بمصر، وسيعيد صورة الممرضة المصرية لوضعها إقليمياً وعالمياً، وبكل صدق، فمنظومة التمريض شهدت تحسناً كبيراً بالاهتمام بتحسين الأجور والمظهر العام، من خلال عمل هوية بصرية للزى الجديد داخل المنظومة الصحية، وتبادل الخبرات بإيفاد تمريض للتدريب بإيطاليا ونقل الخبرات.

وماذا عن الأزمات المادية؟

الرئيس وجَّه بتطوير وتدريب الأطقم ورفع زيادة بدل المخاطر ومكافآت استثنائية للعاملين بالعزل

- وجَّه الرئيس السيسى بصرف مكافآت استثنائية من صندوق «تحيا مصر» لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، كما تمت زيادة الحوافز المالية للتمريض بالتزامن من رفع بَدل المهن الطبية، وكذلك بدل العدوى وبدل النبطشيات، وفى حالة استشهاد الممرض يحتسب شهيداً ويعامل بنفس قانون الشهداء بتطبيق القانون عليه وعلى الأسرة، وتطبيق صندوق المخاطر بصرف مكافآت فى حالة حدوث أى مشكلة مثل الظروف الذى نعانى منها، وتمت استجابة الرئيس، وكانت أول مرة تحدث استجابة للطلبات التى ننادى بها منذ فترة، فى أقل من 10 أيام.

القطاع كان يعانى من نسبة عجز كبرى.. كيف يتم علاج ذلك؟

- المهنة شهدت توسعاً أفقياً ورأسياً فى المعاهد الفنية للتمريض، ليصبح العجز فى صفوف التمريض 10 آلاف بعد أن بلغت نسبة العجز 60 ألفاً، بالإضافة إلى التوسع فى الجامعات الأهلية وإنشاء كليات تمريض بها مثل «الملك سلمان والجلالة».

د. كوثر محمود: تدريب 100 ألف ممرض وممرضة في السنوات السبع الماضية بمختلف التخصصات

وماذا عن جهود تدريب وتطوير أطقم التمريض؟

- تم رفع مستوى أداء التمريض من خلال التدريب المستمر، فتم تدريب ما يقرب من 100 ألف ممرض وممرضة فى السنوات السبع الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم على الدبلومات المهنية المختلفة، وإطلاق البرامج التكميلية لاستكمال الدراسة لفنيى التمريض وإتاحة الفرصة لحصولهم على البكالوريوس التقنى وكذلك الماجستير والدكتوراه المهنية.

وماذا عن عمليات التدريب لقطاع التمريض؟

- خُطتنا تشمل التدريب المستمر لأطقم التمريض، فهناك 300 ألف ممرض وممرضة مقيدون بالنقابة منهم 220 ألفاً على رأس العمل فى القطاع الحكومى، خاصة أن أطقم التمريض تحتاج لمركز تدريب بكل محافظة على غرار المعهد القومى لتدريب الأطباء، بحيث يضم قاعات تدريب للمهارات ومحاكاة، والتى تؤهل أطقم التمريض على التعامل مع المرضى بعد التخرج.

خطة تطوير التمريض

سيكون هناك تدريب عام لكافة أطقم التمريض، يتضمن آداب وأخلاقيات المهنة وإنعاش القلب الرئوى وتقييم المريض وأساسيات التمريض، كما أن هناك تدريباً متخصصاً لأطقم التمريض كل فى تخصصه، والتى تشمل الحضانات والرعايات المركزة وغيرها، كما أن الخطة تتضمن أيضاً تغطية العجز والحد من التسرب من التمريض، وذلك بالتوسع رأسياً وأفقياً للقضاء على العجز من خلال التوسع فى المؤسسات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى إصدار قانون مزاولة المهنة، وتحسين الأحوال المالية للتمريض، وتحسين الصورة الذهنية من خلال تجريم الإساءة لهم والتأكد من عملهم فى بيئة آمنة، كما ستشمل خطة تطوير التمريض تبادل الخبرات الدولية بين مصر والدول العربية والأجنبية، وإيفاد خبراء من الخارج لتدريب التمريض