إشادات بالعرض المسرحي «عيلة اتعمل لها بلوك» لـ محمد صبحي: الكبير كبير

يواصل الفنان محمد صبحي عرض مسرحيته الجديدة «عيلة اتعمل لها بلوك» في مدينة سنبل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

إشادات الجمهور بالفنان محمد صبحي

وشهد العرض المسرحي «عيلة اتعمل لها بلوك» إشادات عديدة من جمهور محمد صبحي، حيث جاءت التعليقات على الاعلان الذي نشره صبحي للترويج للعرض، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كالتالي «فعلا الكبير كبير.. الأستاذ صبحي ما شاء الله.. والمسرحية كلها روعة روعة وتحية خاصة للأصوات الشابة المختارة بعناية فائقة.. كانت فعلا ليلة رائعة»، وقال تعليق آخر «أنا حضرتها النهارده، مسرحية تحفة جدا واتبسطت أوي أنا بحب الفنان محمد صبحي جدا كل أعماله هادفة جدا وبتوصل رسالة»، وقال آخر «مسرحية جميلة جدا ومحترمة جدا جدا ورائعة وفيها مادة أخلاقية عاليه جدا وطبعا ده ما يخلاش من الطابع الكوميدي الهادف للأستاذ الكبير صاحب مدرسة الأخلاق العالية قوي محمد صبحي وطبعا معاه فريق رائع جدا ومجموعة شباب يملكون أصواتا ملائكية تم اختيارهم براعة شديدة جدا».

مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك»

مسرحية«عيلة اتعمل لها بلوك» تضم عددا كبيرا من النجوم، على رأسهم الفنان محمد صبحي والفنانة وفاء صادق وفرقة «استوديو الممثل»: كمال عطية، ومصطفى يوسف، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وداليا حسن، ومنة طارق، وليلى فوزي، ومحمود أبو هيبة، ومحمد شوقي طنطاوي، وأنجيليكا أيمن، ومايكل وليم، ولمياء عرابي، وحلمي جلال الدين، وداليا نبيل، ومحمد عبدالمعطي، ووليد هاني، والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف.