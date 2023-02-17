الحالة الصحية لـ بروس ويليس.. أصيب بمرض نادر وخطير

حالة من القلق والحزن الشديد انتابت جمهور ومحبي النجم الأمريكي بروس ويليس بعد إعلان عائلته صباح اليوم من خلال بيان تدهور حالته الصحية إثر إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي.

تفاصيل الحالة الصحية لـ بروس ويليس

وكانت أعلنت أسرة بروس ويليس المكونة من زوجته إيما هيمنج ويليس، وزوجته السابقة ديمي مور، وأبنائه الخمسة رومر وسكاوت وتالوله ومابل وإيفلين خلال بيان صحفي صباح اليوم، تدهور حالته الصحية وأن المرض الذي أصيب به وهو الخرف الجبهي الصدغي هو مرض نادر وخطير، مطالبين الإعلام بتسليط الضوء على هذا المرض.

بداية مرض بروس ويليس

وبدات عائلة النجم الأمريكي بروس ويليس في الإعلان عن مرضه في 30 مارس 2022 عبر «إنستجرام» عن إصابته بمرض الخرف الصدغي وفقدانه القدرة على الكلام والتواصل لذلك أعلنوا ابتعاد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير، موضحين خلال البيان أن إعلان الخبر في هذا التوقيت بسبب حب معجبيه له، معلقين: كما يقول بروس دائمًا: (عيشها) ونخطط معًا للقيام بذلك».