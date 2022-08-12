محمد كريم: الوقوف أمام بروس ويليس في فيلم «يوم للموت» شرف كبير

قال الفنان محمد كريم، إنه تعلم الكثير من الوقوف أمام الفنان العالمي بروس ويليس، في فيلمه الجديد «يوم للموت»، الذي يعرض حاليا في مصر، بعد أشهر من عرضه في أمريكا.

محمد كريم: سعيد بالعمل مع بروس ويليس

وقال «كريم» في تصريحات لـ«الوطن»: «بروس ويليس فنان عالمي، كان شرفا لي أن أقف أمامه في عمل واحد، فبعد أن وقفت أمام نيكولاس كيدج، في فيلمي السابق، كنت سعيد الحظ بأن أقف أمام بروس ويليس، في فيلم بتكلفة إنتاجية ضخمة».

أضاف محمد كريم: «أنا سعيد الحظ لأن أغلبية مشاهدي كانت معه، وأتمنى أن يعود للتمثيل من جديد، وأن أشاركه في أعمال درامية مجددا».

بروس ويليس يغيب عن العرض الخاص لفيلم «يوم للموت» بالقاهرة

يذكر أن الشركة المنتجة للفيلم، أقامت عرضا خاصا له في القاهرة، كان من المقرر أن يحضره بروس ويليس، لكنه اعتذر بسبب مرضه، وحضر عدد من أبطال الفيلم، مثل بروك باتلر وليون رابينس، ومخرج الفيلم ويز ميلر.

ويعد فيلم «يوم للموت» هو الثاني لـ محمد كريم، في السينما الأمريكية، إذ سبق له تقديم فيلم «A Score to Settle» مع نيكولاس كيدج، في عام 2019.