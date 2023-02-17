أسرة بروس ويليس تعلن أصابته بـ«الخرف الجبهي الصدغي»: مرض قاس

أعلنت أسرة الفنان الأمريكي بروس ويليس «67 عام» أن حالته الصحية تدهورت بشدة، وذلك بعد مرور ما يقرب من عام على إعلان عائلته اعتزاله التمثيل بسبب إصابته بالحبسة الكلامية.

أصيب بمرض نادر وخطير

وأصدرت أسرة بروس ويليس بيان صحفي أعلنت اصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي، ووصفته بأنه مرض نادر وخطير، مضيفة: «رغم أن هذا مؤلم، فإنه من المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية. هو مرض قاس لم يسمع به كثيرون منا ويمكن أن يصيب أي شخص».

وأوضحت عائلة بروس ويليس أن تحديات التواصل كانت مجرد عرض واحد من أعراض مرض الخرف الجبهي الصدغي وأنه لا توجد علاجات لهذا المرض» معربة عن أملها في أن تجد له علاج في السنوات المقبلة، وأن أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث.

البيان حمل توقيع زوجتيه السابقة والحالية

البيان الذي نشرته أسرة ويليس حمل توقيع زوجته إيما هيمنج ويليس، وزوجته السابقة ديمي مور، وأبناؤه الخمسة رومر وسكاوت وتالوله ومابل وإيفلين.

وبحسب مواقع طبية متخصصة فإن مرض الخرف الجبهي الصدغي يٌصنف من الأمراض النفسية وهو مريض شبيه بألزهايمر، وله أعراض منها فقدان الحكمة وعدم القدرة على النطق واستخدام اللغة وإهمال النظافة الشخصية والاضطراب الحركي وغيرها.

جدير بالذكر أن بروس ويليس واحد من أشهر نجوم هوليود على الإطلاق وحققت أفلامه ايرادات تجاوزت 5 مليار دولار.