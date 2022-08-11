محمد كريم: ظروف صحية منعت بروس ويليس من زيارة مصر

كشف الفنان محمد كريم تفاصيل زيارته إلى النجم العالمي بروس ويليس، الذي يعاني في الفترة الأخيرة من فقدان النطق، وتليف عدد من أنسجة المخ.

محمد كريم يجسد الضابط رينولدز في «يوم للموت»

محمد كريم الذي جسد شخصية الضابط رينولدز في فيلم «يوم للموت»، وكان مساعدًا للضابط «ألستون» الذي جسد شخصيته بروس ويليس في الفيلم.

وكشف «كريم»، في تصريحات لـ«الوطن» أن بروس ويليس كان يأمل أن يزور مصر خلال فصل الصيف تزامنًا مع عرض فيلمهما الجديد في القاهرة، ولكن بسبب ظروفه الصحية ألغيت فكرة الزيارة بشكل نهائي.

محمد كريم: بروس ويليس بصحة جيدة

وعن تفاصيل زيارته للنجم العالمي، قال محمد كريم: «زرته قبل عودتي لمصر واطمأنيت عليه، وهو في صحة جيدة، وتحت رعاية أسرته، وأدعو له بالشفاء والعودة مرة أخرى للتمثيل فهو إنسان في قمة الاحترام ومتعاون للغاية».

يذكر أن الفنان محمد كريم كان عرض فيلمه «يوم للموت» في دور العرض المصرية، واصطحب أبطال الفيلم للقاهرة وهم بروك باتلر وليون والمخرج ويس ميللر.

ويعد فيلم كريم مع بروس ويليس هو الثاني له في السينما الأمريكية حيث سبق له أن قدم عملًا آخر عام 2019 مع الفنان العالمي نيكولاس كيدج، وينتظر حاليا عرض فيلمين جديدين في أمريكا لم يكشف بعد عن تفاصيلهما.