إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بالشرقية

وقع مساء اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق منيا القمح اتجاه الزقازيق بالشرقية، فيما أصيب 7 أشخاص جراء الحادث بسحجات وكدمات وإصابات مختلفة، بينما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى للحادث لتقديم الإسعافات الطبية ورعايتهم.

بلاغا بإصابة 7 أشخاص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح تشير إلى استقبالها 7 أشخاص أصيبوا بسحجات وإصابات وكدمات متفرقة، فيما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها لنقل المصابين إلى المستشفى بعد تلقي إشارة من شرطة النجدة بوقوع الحادث.

محضر بالواقعة

جرى نقل المصابين في حادث التصادم بالشرقية إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية والعلاج، في سياق متصل تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور أمام قائدى المركبات والمارة وجرى تحرير محضر بالواقعة من قبل الجهات الأمنية المختصة.

نقل المصابون إلى المستشفى

تحرر محضرا بالواقعة فيما تباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث بينما يتلقى المصابون الإسعافات الطبية في مستشفى منيا القمح المركزي بعد وقوع حادث التصادم بين السيارة الملاكي والتروسيكل.