قصة مقتل «ترزي» على يد عديله في الشرقية.. «ذهب مع والد المتهم للدكتور»

داخل شارع جانبي بمدينة بلبيس، كان يسير حسين عز، 37 عاما، يتكأ على يده رجل مسن، والد زوج شقيقة زوجته «والد عديله»، ليوصله إلى منزله، بعدما اصطحبه لتوقيع الكشف الطبي عليه داخل عيادة خاصة، وقبل وصولهما باغته عديله بـ3 طعنات نافذة في الرقبة، بعد مشادة بسبب لهو الأطفال.

والدة المجنى عليه تروى تفاصيل الواقعة

«حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منه، حرق قلوبنا»، بتلك الكلمات بدأت صباح أبو الحسن، مقيمة في مدينة بلبيس، والدة المجنى عليه حديثها مع «الوطن»، موضحة: «ابني كان غلبان وفي حاله، ومبيضرش حد، ذنب عياله إيه يتحرموا منه»، مشيرة إلى أنه لديه طفلين.

وتابعت الأم: «فوجئت بأحد الأهالي يخبرني أن ابني توفي، وهرولت إلى مستشفى بلبيس المركزي، ووجدت ابني فارق الحياة، ويوجد جرح طعني في عنقه»، مؤكدة: «أنا مبقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل، ضهري انكسر».

ولفتت إلى أن «والد المتهم كان طلب من ابني أن يذهب معه إلى الطبيب، وابني كان قلبه طيب ورحيم ومبيتأخرش عن حد، ووافق وذهب معه، والراجل كان بيحبه ويدعي له، لكن ربنا ينتقم من ابنه».

وناشدت والدة المجني عليه بمحاكمة المتهمة بشكل عاجل وناجز، وأن تطبق عليه أقصى عقوبة.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل «ترزي»

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا بوفاة حسين عز، 37 عاما، على يد أحمد جودة، 34 عاما؛ إذ تعدي عليه بسلاح أبيض وأصابه بجرح طعني، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته.

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع خلافات بين المتهم والمجني عليه بسبب لهو الأطفال، وفي يوم الواقعة كان المجنى عليه اصطحب والد المتهم لتوقيع الكشف الطبي عليه لدى أحد الاطباء في عيادته الخاصة وأثناء عودتهما فاجأهما المتهم ووقعت مشادة بينه وبين المجنى عليه وطعنه بسلاح أبيض، 3 طعنات ما أدى لوفاته.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.