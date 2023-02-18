خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في 3 محافظات.. أعرف المواعيد والأماكن

تقطع الكهرباء اليوم السبت بعدة قرى ومدن في 3 محافظات بشمال وجنوب الدلتا والصعيد، وهي: سوهاج والدقهلية والمنوفية، وذلك بسبب الصيانة الدورية.

فصل التيار الكهربائي في المنوفية

وتنشر «الوطن» خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم السبت بالمحافظات.

وأعلنت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار عن محطة محولات الشهداء قطاع كهرباء المنوفية عن قرى السوالمية وشمياطس والساحل وكشميش وحددت الشركة مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا للصيانة الدورية.

أماكن قطع الكهرباء في المنصورة اليوم

أفادت شركة كهرباء شمال الدلتا بفصل التيار الكهربائى اليوم بمدينة المنصورة عن منطقة شارع بورسعيد أمام الجمعية الشرعية، وشارع السيد سليم وحددت مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا للصيانة الدورية.

مواعيد قطع التيار الكهربائي في سوهاج

صرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بقطع الكهرباء عن المنطقة الصناعية للصيانة بداية من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

نصائح قطع الكهرباء

وتهيب شركات الكهرباء بأماكن قطع الكهرباء اليوم الخميس بأصحاب المحال التجارية والمخابز والمستشفيات بتوفير مغذى بديل فترة الانقطاع التي تتخطى 5 ساعات ببعض المحافظات.