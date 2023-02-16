خريطة قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 مراكز بسوهاج اليوم

أعلنت محافظة سوهاج فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس عن عدة أماكن متفرقة بالوحدات المحلية لمراكز سوهاج وأخميم وطهطا، بناء على إشارة شبكة الكهرباء بالمحافظة للصيانة الدورية، على أن تكون مواعيد الفصل من الساعة 10 صباحا حتى استكمال الصيانة اللازمة.

فصل التيار الكهربائي اليوم

حددت محافظة سوهاج أماكن فصل التيار الكهربائي اليوم بمركزي أخميم وسوهاج بحي شرق في العزبة والعرب، ومنطقة عرب الأطاولة، وأبراج التل الأوسط بحي شرق ، والتل البحري، ومنطقة النوادي بمدينة ناصر، وعمارات الكورنيش بجوار جامعة سوهاج القديمة بمدينة ناصر، ومنطقة خلف الجامعة والمكتبات، ومباني جامعة سوهاج القديمة بمدينة ناصر ومنطقة النقطة بمدينة ناصر، وشارع مؤمن الخطاط بمنطقة كاذالوفي.

قطع الكهرباء بسوهاج

كما أعلنت الوحدة المحلية لمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، قطع الكهرباء عن عدة قرى اليوم للصيانة الدورية بينها قرية السوالم والشيخ زين من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

نصائح شركة الكهرباء عند فصل التيار

وأهابت المحافظة بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي قضاء احتياجاتهم بفترات خلاف فترات قطع التيارالكهربائي، كما توجه المواطنين أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز بتوفير مغذي بديل فترة قطع الكهرباء.

وأوضحت شركة كهرباء سوهاج أن الفصل للصيانة وتقوية المحطات ومغذيات الكهرباء لتقديم خدمة أفضل لعملائها.