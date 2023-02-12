خريطة قطع الكهرباء في المحافظات غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة مدن وقرى في 4 محافظات مصرية قطع الكهرباء غدا الاثنين، للصيانة الدورية بمحطات الكهرباء والمغذيات، وفقا للجدول الدوري الذى تعتمدة شركات الكهرباء، والذي يقوم على الصيانة بالتبادل بين القرى والمراكز بالمحافظات.

وتعلن شركات الكهرباء عن مواعيد قطع الكهرباء بالقرى والمراكز المتأثرة بانقطاع الكهرباء، ليتثنى لاصحاب المخابز والمستشفيات والمحال الخدمية توفير مغذٍ بديل.

قطع الكهرباء في 3 محافظات

أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا، قطع الكهرباء غدا فى 3 محافظات، هي الدقهلية، بقطاعي شمال وجنوب، ودمياط وكفر الشيخ، وحددت الشركة مواعيد انقطاع الكهرباء من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

بينما أفادت الشركة بأماكن قطع الكهرباء بالمحافظات كالتالي:

شمال الدقهلية: انقطاع الكهرباء بمدن بلقاس ودكرنس والمنزلة وبني عبيد، وذلك بقرى الترزى والمحفوظة وعزبة الكوبرى ومنشأة أبو الفتوح والدوير ومراح والصدر ومصر الجديدة وأبو الاخضر وعزب الصياد والساقية والفقي وقرية حمادة وقرية ابو عوصة وقرية الخازندارية.

جنوب الدقهلية: قطع الكهرباء عن مدن المنصورة وكوم النور والسنبلاوين وطلخا بقرى طناح وسنتمارى وبشالوش والطويلة والزهايرة وطمى.

دمياط: قطع الكهرباء عن مدن كفر البطيخ والروضة والشعراء، وذلك بقرى أولاد خلف والغوابين والعطوى والعدادية.

أماكن فصل التيار الكهربائي في كفر الشيخ وسوهاج

كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائي عن مدن غرب كفر الشيخ وجنوب دسوق والرياض وبلطيم ومطوبس، وذلك بقرى عثمان وجماجمون وكفر ابراهيم ومحلة أبو علي والخاشعة وقرى 17 والروضة والقلي.

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة الصناعية غرب طهطا، بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء طهطا للصيانة الدورية، وحددت الوحدة مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

بينما قالت هندسة كهرباء جهينة، إنه سوف يجرى فصل التيار الكهربائي غدا عن مغذي حمزة للصيانة الطارئة، وحددت مواعيد فصل الكهرباء بداية من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا، وحدتت أماكن قطع الكهرباء بقرية نزة الحاجر ونجع الصفا شرق ونجع حمزة وقرية الشريفة.

نصائح شركة الكهرباء

وأهابت شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء، المواطنين بقضاء احتياجاتهم قبل فترات انقطاع الكهرباء، مؤكدة أن الصيانة تهدف لتقديم جودة أفضل لمشتركيها.