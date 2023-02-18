أحمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لخطيبته من المستشفى: أفضل وجودي بجانبك في العاصفة

نشر المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة من داخل المستشفى لخطيبته لمي الشواربي، موجهًا لها رسالة مؤثرة بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب أحمد ثروت : «أفضل قضاء أوقات سيئة معك عن الأوقات الجيدة مع شخص آخر. أفضل أن أكون بجانبك في العاصفة على أن أكون آمنًا ودافئًا بمفردي، ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول».

أزمة أحمد ثروت الصحية

وتعرض منذ أيام أحمد ثروت لأزمة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات، وتم تشخيصه بجلطة في الشرايين، وحرص على طمأنة جمهوره من خلال منشور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أكد فيه أن حالته الصحية في تحسن، ولكنه سيظل عدة أيام تحت الملاحظة بأمر الأطباء.