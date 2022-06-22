أحمد محمد ثروت يعلن إصابته بفيروس كورونا: ادعوا لي

كشف المطرب أحمد ثروت، ابن المطرب محمد ثروت، عن إصابته بفيروس كورونا، بعدما تبين إيجابية المسحة التي أجراها اليوم الأربعاء، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

ثروت: «هرجع أقدم أغاني جديدة عقب انتهاء العزل»

وكشف أحمد ثروت، لـ«الوطن»، تطورات حالته الصحية بعدما أصيب بفيروس كورونا، حيث يخضع للعزل المنزلي حاليًا، متابعًا «إن شاء الله نرجع على طول، ونقدم للناس أغاني جديدة وكويسة عقب انتهاء فترة العزل».

ومازح أحمد ثروت جمهوره بقوله: «الفترة دي معايا إيجابي جدًا، بدأت بالخطوبة، وبعدها طرحت أول أعمالها الغنائية، وختمتها بإيجابي كورونا، لكن الحمد لله على كل شيء».

تفاصيل أولى أغاني أحمد ثروت.. «وجودك فرق»

وطرح أحمد محمد ثروت أول أعماله الغنائية، قبل أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتحمل اسم «وجودك فرق»، إذ حققت أكثر من مليون مُشاهدة في أيامٍ معدودة.

أغنية «وجودك فرق» لـ أحمد ثروت، من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد صقر، وتأليف وتريات أحمد حسن فكرى، وجيتار مصطفى نصر، وهندسة صوتية محمد إسماعيل.

يذكر أن المطرب أحمد ثروت، احتفل بخطوبته قبل أيام، على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر لكرة اليد ولاعبة النادي الأهلي، وخلال الحفل قدم أغنية «وجودك فرق» إهداءً لعروسه.