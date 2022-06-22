محمد ثروت: «ابني أحمد صوته عذب ونصحته بالغناء»

قال المطرب محمد ثروت إن ابنه كان يرفض دخول مجال الغناء لسنوات حتى بعد أن طالبه هو بذلك نظرًا لعذوبة صوته، لكنه دائما يرفض هذا الطلب.

ثروت: ابني لديه الكثير من الأصدقاء الملحنين والموزعين الموسيقيين

وأضاف «ثروت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ابنه «أحمد» لديه الكثير من الأصدقاء الملحنين والموزعين الموسيقيين، الذين ساعدوه على تقديم أولى أغنياته مؤخرًا.

أحمد ثروت: أناقش الأعمال الفنية مع والدي

من جانبه، علق المطرب والمخرج أحمد محمد ثروت، نجل المطرب القدير محمد ثروت، على أولى تجاربه الغنائية بعد طرحة «وجودك فرق»، أنه جرت العادة أن يتناقش ويختار مع والده الألبومات الفنية، لكن تجربته الغنائية الأخيرة كانت لها ظروف خاصة، إذ كان يحتفل بخطوبته، وكان يريد عمل أغنية بهذه المناسبة.

أحمد ثروت: 6 ملايين مشاهدة للأغنية

وأوضح أنه بعد نشر جزء من أغنيته بعد الخطوبة على منصات التواصل الاجتماعي حصدت 6 ملايين مشاهدة، نصحه والده بعدم انتظار الألبوم كاملًا وأن ينشر الأغنية، استجابة لمطالب الكثيرين على مواقع التواصل.

وتابع ثروت: «قلت مش هستنى الألبوم لحد ما ينزل كاملًا، وبعد ما نشرتها رسميًا حصدت ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط، ووالدي يستعد لطرح ألبومه عقب الانتهاء منه في عيد الأضحى المبارك، هتشوفوه في شكل جديد خالص لون جديد ونزلة حلوة».