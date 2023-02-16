محمد ثروت يكشف تفاصيل الأزمة الصحية لنجله أحمد: مشكلة في شريان بالوجه

كشف الفنان محمد ثروت، تفاصيل الحالة الصحية لنجله أحمد، مؤكدا أن تسبب في حالة رعب لهم: «خضنا وسيب ركبنا».

مشكلة في شريان يؤثر على العصب المسؤول عن شمال الوجه

وأوضح محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن نجله أحمد كان يعاني منذ أسبوعين من رعشة في عينه اليسرى، لافتًا إلى أنها أغلقت تمامًا بالأمس، وانتقل للمستشفى، وأجرى أشعة رنين مغناطيسي على المخ، واكتشفوا وجود مشكلة في شريان مؤثر على العصب المسؤول عن شمال الوجه، معربًا عن أمله في تعافي نجله وشفائه.

منطقة أعصاب الوجه والعين في منتهى الحساسية

وأشار محمد ثروت، إلى أن الأطباء أخبروه بأن منطقة أعصاب الوجه والعين في منتهى الحساسية، ويجب مواجهة الأمر بتأنٍ، لافتًا إلى أنهم حاليا يعالجوا الالتهاب الموجود.

ولفت الفنان إلى أن نجله كان يعاني بسبب الإجهاد الشديد، مؤكدا أن مهنتهم كلها قائمة على الجهاز العصبي، كما أن نجله كان يعمل لساعات طويلة يوميا.