هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 2 كيلو متر، وفقا لما أعلنه مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» عبر موقعه الإلكتروني.

وأوضح «الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على مسافة 54 كم بين الغرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و 15 كيلو متر جنوب «جوكسون».

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، على عمق 2 كيلومتر.

وكشف مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» تفاصيل حول الهزة الأرضية، وقال عبر موقعه الإلكتروني، إن البؤرة وقعت على بعد 101 كم شمال غرب «غازي عنتاب» و30 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش».

بؤرة الزلزال وقعت على عمق 10 كيلو متر

كما ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 10 كم.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقعت على مسافة 52 كيلو متر غرب وشمال غربي من «أديامان» جنوب شرق تركيا و14 كم بين الجنوب والجنوب الغربي من «دوغان شهير».