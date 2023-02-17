17 هزة ارتدادية تضرب مناطق تركية خلال 7 ساعات

ضربت 16 هزة أرضية عدة مناطق وسط وشرق تركيا خلال 7 ساعات، تراوحت قوتها بين 3.1 و4.5 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا او أضرار، ونرصد أهم الهزات الأرضية التي تعرضت لها تركيا

وتعرضت منطقة وسط تركيا لهزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، على عمق 4 كيلو مترات، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن مركز الهزة وقع على بعد 48 كيلو متر شمال غرب «غازي عنتاب» و24 كم بين الجنوب والجنوب الشرقي من «قهرمان مرعش».

كما ضربت هزة أرضية أخرى بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وقال مركز «رصد الزلاز الأورومتوسطي»، إن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 74 كيلو متر بين الشمال والشمال الشرقي من «قهرمان مرعش» و19 كم بين الشرق والجنوب الشرقي من «البستان».

هزة بقوة 3.3 درجة وسط تركيا

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وكانت على عمق 2 كيلو متر، وكشف «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 68 كيلو متر بين الغرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و18 كم بين الغرب والجنوب الغربي من «جوكسون».

وشهدت وسط تركيا، هزة أرضية أخرى، بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن مركز الهزة وقع على عمق 102 كيلو متر، وأوضح «الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على مسافة 61 كيلو متر جنوب غرب «أضنة» جنوب البلاد و15 كم جنوب شرق «مرسين».

وتعرضت نفس المنطقة لهزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 2 كيلو متر، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 69 كم شمال غرب «قهرمان مرعش» و7 كيلو متر شمال غرب«جوكسون»، كما ضربت المنطقة هزة بقوة 3.2 درجة على عمق 2 كيلو متر وسط تركيا.

هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على بعد 25 كم شرق «قهرمان مرعش»

وأعلن مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» عن هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، مشيرا إلى أن مركزها على عمق 2 كيلو مترات، وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 25 كيلو متر شرق «قهرمان مرعش» و11 كم شمال غرب «بازارجيك»، كما ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا، على عمق 2 كيلو متر، وأوضح مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة وقع على بعد 34 كمبين الغرب والشمال الغربي من «أديامان» جنوب شرق تركيا و17 كيلو متر جنوب شرق «دوغان شهير».

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب شرق تركيا

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، شرق تركيا، وأشار «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن الهزة وقعت على عمق 2 كيلو متر، وأضاف مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي» على موقعه الإلكتروني، أن مركز الهزة الأرضية وقع على مسافة 65 كيلو متر شمال غرب مقاطعة «ملطية» شرق منطقة «الأناضول» و17 كيلو متر شمال شرق «حكيمهان» بالمقاطعة.