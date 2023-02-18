إغلاق طريق في العاصمة الأوكرانية احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي

أغلق سكان إحدى مناطق «كييف» الأوكرانية، طريق «سوفيفسكايا بورشاجوفكي»، تعبيرا عن استيائهم من انقطاع التيار الكهربائي، وفقا لما ذكرته صحيفة «سترانا» الأوكرانية.

من جانبها، قالت «وارسو»، إن بلادها يمكن أن تزود «كييف» بطائرات «ميج 29» السوفيتية الصنع، وأشار رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، خلال «مؤتمر ميونخ للأمن»، إن بولندا غير مستعدة لتقديم مقاتلات «إف 16» الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ألمانيا، وقع أكثر من 506 آلاف شخص على عريضة تحمل عنوان «بيان السلام» تم إطلاقها في 10 فبراير الجاري، تطالب المستشار، أولاف شولتس، بوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وبدء محادثات السلام.

وأمس الجمعة، قال شولتس، في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، إنه لا يوجد اتفاق في الرأي داخل بلاده بشأن قضايا توريد الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.

رئيس «ميونخ للأمن»: بوتين أرغم الغرب على إنفاق المليارات لدعم «كييف»

وكان رئيس «مؤتمر ميونخ للأمن»، كريستوف هيوزجن، قال في وقت سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرغم الغرب على إنفاق مليارات الدولارات لدعم «كييف».

بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن السلطات في «كييف»، أوقفت بناء على طلب أمريكي المفاوضات مع «موسكو». وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الوزارة الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على دعوة مندوب الصين الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، «تشانج جيون» إلى وقف إطلاق النار.

من جانبه، أشار النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى «الأمم المتحدة» دميتري بوليانسكي، عبر «تليجرام»، إلى أن البعثة عممت مشروع قرار، اليوم السبت، للتصويت الأسبوع القادم، يدعو إلى تحقيق دولي مستقل برعاية أنطونيو جوتيريش بشأن تفجيرات خطوط أنابيب الغاز «السيل الشمالي» الروسي.

وفي 26 سبتمبر من العام الماضي، وقعت هجمات على «السيل الشمالي 1 و2» في وقت واحد.

«الطاقة الدولية»: الحاجة لوضع خطة رئيسية جديدة للصناعة الأوروبية

بدوره، أوضح رئيس «وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، إن الشتاء المقبل لـ«الاتحاد الأوروبي» سيكون أقسى بسبب أزمة الغاز، مشيرا عقب مشاركته في «مؤتمر ميونخ للأمن»، إلى الحاجة لوضع خطة رئيسية جديدة للصناعة الأوروبية.