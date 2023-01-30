«الخارجية الروسية»: لا جدوى من الحوار مع أوكرانيا بعد إصرار الغرب على دعمها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريح صحفي اليوم، أنه لا جدوى للحوار مع أوكرانيا أو رعاتها حاليا، وذلك عقب إعلان واشنطن وحلفاءها توريد دبابات للنظام الأوكراني.

وقال ريابكوف ـ في تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية: «موقفنا من هذه المسألة معروف جيدا، ونحن على استعداد لدراسة أية مبادرات جادة لحل الأزمة الأوكرانية، ولكن حتى الآن لم يقم أحد بصياغتها».

وأضاف: «في ظل الظروف الحالية، عندما أعلنت واشنطن قرارها تزويد كييف بالدبابات، بجانب تنافس أتباعها على توريد المركبات المدرعة لأوكرانيا وخاصة القديمة منها، فإنه من غير المجدي التحدث مع الأوكرانيين ومع مُحرّكي نظام كييف الغربيين».

ريابكوف: واشنطن تستفيد من الأزمة الأوكرانية

وتابع ريابكوف: «واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الأزمة الأوكرانية، لاسيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف، ومن الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط العامل الرئيسي في الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسي منها»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية وأنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها، بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى لمواجهة الأسلحة الروسية.

واستكمل: «من خلال سحب المعدات العسكرية من أوروبا، وإرسالها للتخلص منها إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تفرض واشنطن على الأوروبيين عقودا جديدة بمليارات الدولارات لشراء منتجات عسكرية أمريكية»، محذرا من أن هذه اللعبة ستنتهي بشكل سيئ بالنسبة للمتورطين.

يُذكر أن المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن الخميس الماضي أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الدول الغربية تشهد على مشاركتها المباشرة والمتزايدة في الصراع.