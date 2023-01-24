ألمانيا تتعهد بدراسة طلب بولندا لتوريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا سريعا

أكدت الحكومة الألمانية أنها ستدرس طلب بولندا لإرسال 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا على وجه السرعة، ونقلت وكالة فرانس برس تصريحات صحفية للمتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، قال فيها «سنتعامل مع الطلب على وجه السرعة».

ويتعين على الدول التي تستخدم أسلحة ألمانية الصنع الحصول على موافقة برلين، إذا أرادت نقل المعدات العسكرية إلى طرف ثالث، حسب قواعد مراقبة أسلحة الحرب الألمانية.

بولندا تقدم طلب رسمي إلى ألمانيا

من جهته، قال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشاك، إن بلاده أرسلت رسالة رسمية إلى ألمانيا، للحصول على موافقتها بإعادة تصدير دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، داعيا الجانب الألماني إلى الانضمام لتحالف الدول الداعمة لأوكرانيا بدبابات ليوبارد، مؤكدا «هذه قضيتنا المشتركة، لأننا نتحدث عن أمن كل أوروبا».

الكرملين يحذر ألمانيا من الموافقة

في المقابل، وجه الكرملين الروسي تحذيرا إلى ألمانيا من تأثر العلاقات بين موسكو وبرلين، حال توريد الدبابات إلى أوكرانيا.

كانت الحكومة البولندية حذرت ألمانيا انها ستُعزل دوليًا، ما لم توافق على تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد، مؤكدة استعدادها لتشكيل تحالف صغير من الدول لتزويد كييف بها دون مشاركة برلين.