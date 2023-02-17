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استطلاع روسي: ارتفاع مستوى الثقة في «بوتين» إلى 78%

كتب:

أ ش أ
11:19 ص | الجمعة 17 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أظهر استطلاع رأي أُجري في روسيا، أنّ نسبة ثقة المواطنين الروس في الرئيس فلاديمير بوتين، نمت بنسبة 1.1% وبلغت 78%، وفقًا لمركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا الذي نشر نتائج الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 6 إلى 12 فبراير من بين 1600 مستجيب تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

ارتفاع نسبة تأييد «بوتين»

وأشار المستطلعون إلى أنه «عند سؤالهم عن الثقة في بوتين، أجاب 79.1% بالإيجاب (+ 1.1% خلال الأسبوع)، ونمت نسبة التأييد لعمل الرئيس الروسي بنسبة 1% وبلغت 76% ».

وشدد التقرير على أن «أرقام التقييم الإيجابية لرئيس الوزراء والحكومة الروسية بلغت 52.8% (-0.2%) و 50.5% (+ 0.6%) على التوالي»، 61.7% من المستجيبين يثقون بميخائيل ميشوستين (+ 0.2% خلال الأسبوع) .

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بقلم أ ش أ