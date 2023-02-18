واشنطن تخصص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف ضمن أبرز تطورات الأزمة الأوكرانية

شهدت الأزمة الأوكرانية، عدد من التطورات خلال الساعات الماضية، أبرزها إعلان «واشنطن»، الانتهاء من تدريب موسع لمجموعة من الجنود الأوكرانيين، وتخصيص نحو مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية من عيار 155 ملم.

وأعلنت السلطات الأمريكية الانتهاء من تدريب موسع لمجموعة من الجنود الأوكرانيين. وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، أوضح في وقت سابق، إن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة، إذا لزم الأمر، لطلب أموال إضافية من «الكونجرس» لدعم «كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

«واشنطن»: تخصيص 993.7 مليون دولار لإنتاج 20 ألف قذيفة

وأمس الجمعة، أعلن الجيش الأمريكي، تخصيص ما يصل إلى مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية من عيار 155 ملم، المستخدمة بكميات كبيرة في أوكرانيا، مشيرا في بيان، إلى أن شركتي «جنرال داينمكس أوردنانس أند تاكتيكال سيستمز» و«أمريكان أوردنانس أل أل سي» ستتنافسان للفوز بالعقد بقيمة 993.7 مليون دولار لإنتاج ما بين 12 إلى 20 ألف قذيفة إضافية شهريا.

من جانبها، فازت شركة «لوكهيد مارتن» للصناعات العسكرية بصفقة مع البحرية الأمريكية بقيمة تزيد عن 1.1 مليار دولار لإدارة تطوير هندسة الصواريخ، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع «البنتاجون»

وأشار «البنتاجون» في بيان، إلى أن العقد مع «لوكهيد مارتن» يتضمن خيارات في حالة تنفيذها، ستزيد قيمة العقد إلى 2.2 مليار دولار، مضيفا أن من المتوقع اكتمال الصفقة في 30 سبتمبر 2027، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وصول «الأدميرال جورشكوف» الروسية إلى «دوربان»

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن فرقاطة «الأدميرال جورشكوف» الروسية وصلت الى «دوربان».

من جانبه، قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، إن «واشنطن» لن تعترف بمسؤولية بلاده عن تفجير خطي أنابيب الغاز «السيل الشمالي 1 و2» الروسيين، فيما أعرب نائب مندوب «موسكو» لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن أمله بأن يتمكن هيرش من إلقاء كلمة أمام «مجلس الأمن» بشأن التفجير.

وفي إطار العقوبات المفروضة ضد «موسكو» على خلفية الأزمة الأوكرانية، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية الشركات من التهرب من العقوبات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.