البيت الأبيض: أمريكا تعمل مع أوكرانيا على خطة سلام من 10 بنود

أشار منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إلى أن مفاوضات السلام الأوكرانية ستبدأ عندما تكون «كييف» مستعدة لها، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوسعه إنهاء الأزمة الآن فقط بسحب قواته.

وأوضح كيربي، تعليقا على جهود بلاده بشأن تنظيم مفاوضات سلام، أن «واشنطن» تعمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على خطة من 10 بنود، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس الجمعة، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن جو بايدن، سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ورئيسا وزراء بريطانيا ريشي سوناك وإيطاليا جورجيا ميلوني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بلينكن: «واشنطن» تقف بقوة إلى جانب مولدوفا في دعم أمنها

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان الوزير أنتوني بلينكن، إن «واشنطن» لديها قلق عميق بشأن الجهود الروسية لزعزعة استقرار حكومة مولدوفا الواقعة شرق أوروبا، مضيفا في اجتماع مع رئيسة البلاد مايا ساندو على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن» بألمانيا، إن الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانب «كيشيناو» في دعم أمنها واستقلالها وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق، أعلنت ساندو ذكرت، أن «موسكو» تخطط لانقلاب في بلادها.

بدورها، وصفت رئيسة مولدوفا، العام الماضي 2022 بأنه كان صعبا للغاية لبلادها، مقدمة الشكر لـ«واشنطن»، على دعمها لتحدياتها العديدة، بما فيها الطاقة والاقتصاد والأمن.

ميدانيا، كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن خسائر «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، في أوكرانيا، وأشارت إلى أكثر من 30 ألف بينها نحو 9 آلاف مسلح.

90 % من قتلى «فاجنر» كانوا من السجناء

وأعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، عن اعتقاد «واشنطن» أن «مجموعة فاجنر» تواصل الاعتماد بشكل كبير على السجناء في معركة «باخموت»، مشيرا للصحفيين، إلى أن 90% من القتلى خلال ديسمبر الماضي كانوا من السجناء، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.