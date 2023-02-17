بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 9 ملايين و876 ألف لاجئ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم، ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم إلى بولندا إلى 9 ملايين و876 ألف لاجئ، منذ بداية الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوكالة، حسبما ذكر «راديو بولندا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن البلاد استقبلت أمس الخميس نحو 18 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت أيضا مغادرة نحو 18 ألفا و400 لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم؛ ما يرفع إجمالي العائدين إلى أكثر من 8 ملايين شخص.

كانت بولندا قد مررت، في شهر مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.