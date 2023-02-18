سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

يعد سعر الدولار من أكثر الأشياء التي يهتم بمتابعتها المواطنون بشكل يومي، وخصوصا الأشخاص الذين يتم صرف مرتباتهم بالعملات الأجنبية، سواء كانوا يعملون في الخارج وذويهم، أو الذين يعملون في شركات عالمية داخل مصر، ويحصلون على رواتبهم بالدولار.

وتهتم بوابة «الوطن» على مدار الساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك المصرية، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 18 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، وسجل 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.