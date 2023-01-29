البنك المركزي يكشف سبب تراجع سعر الدولار عالميا

كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.19%، ليستقر عند أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 20 يناير الحالي.

تراجع سعر الدولار خلال أغلب جلسات الأسبوع

وأضافت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي، أنَّ تراجع سعر الدولار الأمريكي عالميا خلال أسبوع التداول القصير، بسبب انخفاض المؤشر خلال جميع جلسات تداول هذا الأسبوع، باستثناء جلسة يوم الثلاثاء.

وتابعت النشرة، أنّ بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية، انخفضت على نحو مفاجئ، في الوقت الذي تراجع فيه الإنتاج الصناعي وبيانات مبيعات التجزئة بشكل غير متوقع، ما يسلط الضوء على بدء تراجع وتيرة التضخم، وعلى احتمالية حدوث تباطؤ بالاقتصاد.

وأكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، تفضيلهم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وعلى اقتراب وصول أسعار الفائدة لمستويات تقييدية، ما يشير إلى اقتراب الاحتياطي الفيدرالي، الرجوع عن تشديده لسياساته النقدية.

تفوق العملات العالمية أمام الدولار.. ارتفاع سعر اليورو

ارتفع اليورو بنسبة 0.24%، ليستقر بذلك عند أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، حيث أعادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، التأكيد على أنّه ينبغي توقع تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، كما صرح بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي الذين يميلون إلى تشديد السياسة النقدية، بأنّ رفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هو أمر مطروح على الطاولة.

وأدى تحسن معنويات الأسواق، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى تحسين النظرة المستقبلية للمنطقة، كما أكد مرونة الاتحاد الأوروبي في تحمل المزيد من التشديد للسياسة النقدية.

ارتفاع سعر الجنيه الاسترليني

وتفوق الجنيه الإسترليني في الأداء على نظرائه في مجموعة العشر دول الكبار، حيث قفز بمقدار 1.39% بقياس أسبوعي وبشكل مفاجئ، إضافة إلى عدم تغير قراءات مؤشر التضخم الأساسي.

وسلط هذا الأمر الضوء على أنّ الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، كما زاد من الضغط على بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي خلال اجتماع فبراير.

سعر الين الياباني

وكان أداء الين الياباني دون المستوى، حيث تراجع بمقدار1.33% على خلفية الإبقاء على سياسات بنك اليابان التي تميل بشدة إلى تيسير السياسة النقدية، رغم تزايد التكهنات بأنّ البنك المركزي سيعدل من سياسة التحكم في منحنى العائد YCC كما فعل في الاجتماع السابق.