سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

مع بداية التداولات البنكية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2023، داخل القطاع المصرفي المصري، كشفت المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، عن سعر الدولار الأمريكي خلال عمليات البيع والشراء مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث كشفت البنوك استمرار الاستقرار في سعر الدولار اليوم.

سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل الجنيه المصري، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي والبنك المركزي

في البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الدولار، نحو 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع، كما حافظ الدولار على سعره داخل البنك المركزي المصري، أمام الجنيه، وبلغ اليوم 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي

وحافظت العملة الأمريكية، على قيمتها مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي، بنحو 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم، ببنك قناة السويس، وسجل 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، نحو 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر صرف الدولار ببنك الإسكندرية، 30.25 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و30.35 جنيه للبيع.