خبير مصرفي يكشف سر تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

يواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، وسط توقعات بمواصلته الانخفاض، ما أرجعه مصرفيون إلى العديد من الأسباب أبرزها طرح شهادات بفائدة عالية شجعت العملاء على شرائها والتخلي عن العملة الصعبة.

«فهمي»: شهادات الـ 25% سر تراجع سعر الدولار

وقال ماجد فهمي، إنَّ تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالسوق المحلية يعود إلى عدد من الأسباب، أبرزها زيادة المعروض بعد أن حقق طرح شهادات الـ 25% نجاحاً كبيراً وجذب أكبر قدر من السيولة ما ساعد على تقليل التضخم وتحويل العملة الصعبة بالبنوك المصرية إلى الجنية لشراء الشهادات الأمر الذي ساعد أيضا على زيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك المصرية.

وأضاف «فهمي» في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ التدفقات الدولارية من مصادر أخرى كالسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ساهمت في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في مصر: «تراجع سعر الدولار سببه توفير حصيلة دولارية جيدة ساهمت في زيادة المعروض عن الطلب وننتظر المزيد خلال الأشهر المقبلة».

زيادة حصيلة النقد الأجنبي والمعروض من الدولار

وأكد الخبير المصرفي، ثقة المصريين في اقتصادهم وقدرته على التغلب على الأزمة الحالية، وهو ما ظهر بوضوح في إقبالهم على شراء الشهادات بعائد مرتفع 25%، وزيادة تحويلاتهم من الخارج ليتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، مضيفاً: «الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية أكبر شاهد على قرب انتهاء الأزمة والقرارات الإصلاحية للفترة الحالية صائبة وتؤتي ثمارها»، وتابع: «تراجع سعر الدولار يؤكد زيادة الثقة في الجنيه المصري وقدرة مصر على إتمام البرنامج الاصلاحي الجديد مع صندوق النقد الدولي».