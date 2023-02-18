لأول مرة وزير التعليم يكرم أوائل الدبلومات الفنية بملتقى «إيديوتك 2023»

يكرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لأول مرة أوائل الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها للعام الدراسي 2022 ، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023»، المقرر انطلاقه يومي 20 - 21 فبراير الجاري، تحت شعار "ارسم مستقبلك"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

مشاركة نخبة من الخبراء والمعنيين

من جانبه أكد الدكتور علي شمس الدين، مقرر اللجنة المنظمة للملتقى، ورئيس جامعة بنها الأسبق، أن ملتقى «إديوتك» الثاني للتعليم الفني يعقد بالشراكة مع هيئات دولية و محلية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة الالمانية ومشروع قوى عاملة مصر الممول من المعونة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي ومدارس المصرية للاتصالات we واتحاد الصناعات المصرية، ومعهد الدراسات التقنية بمجمع خدمة الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأكاديمية ناس، وتأهيل إحدى مؤسسات نهضة مصر وبالتعاون مع شركاء الصناعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية ومدارس التعليم الفني المزدوج.

مستقبل التعليم الفني والمهني واتجاهات وظائف ومهارات المستقبل

وأشار شمس الدين الى أن الملتقى سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء والمعنيين في نقاشات حول ركائز التحول الرئيسية التي تنفذها كلا من وزارات التربية والتعليم ، والتعليم الفني والتخطيط والصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات، ومختلف الوزارات والهيئات المعنية لتلبية الاحتياجات المهنية الجديدة، فضلا عن مناقشة مستقبل التعليم الفني والمهني واتجاهات وظائف ومهارات المستقبل بما يخدم خطة الدولة 2030 وبناء مصر الحديثة.

وأضاف الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني أن تكريم أوائل التعليم الفنى خلال فعاليات الملتقى يتضمن : أوائل دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية بمختلف أنواعها ، و أوائل دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الزراعية بمختلف أنواعها ، بالإضافة الى أوائل دبلوم المدارس الفنية المتقدمة التجارية بمختلف أنواعها ، وأوائل دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمختلف أنواعها ، مؤكداً أنه سوف يتم منح المكرمين شهادات تقدير وجوائز مالية تقديرا لتفوقهم دراسياً.