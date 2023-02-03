«تشكيل وحدة لذوي الهمم» أبرز توصيات مؤتمر الشخصية الإبداعية بـ«نوعية بنها» 

أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لكلية التربية النوعية جامعة بنها بعنوان «البرامج النوعية كمنطلق للشخصية الإبداعية وريادة الأعمال» في ضوء التنمية المستدامة الذي أقيم مؤخرا برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بتشكيل وحدة لذوي الهمم بالكلية بغرض التواصل الجيد والفعال بين الكلية وكافة الجهات لتقديم خدمات متميزة لهم.

مؤتمر نوعية بنها تناول الشخصية الإبداعية وريادة الأعمال

وأعلنت الكلية في بيان لها، أن المؤتمر عقد برئاسة الدكتور محمد إبراهيم عبدالحميد رئيس المؤتمر وأستاذ مناهج الطفل وعميد كلية التربية النوعية جامعة بنها والدكتورة غادة شاكر عبدالفتاح مقرر المؤتمر وأستاذ الملابس والنسيج ووكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب جامعة بنها والدكتور الإعلامى محمود منصور هيبة أستاذ الصحافة بكلية التربية النوعية جامعة بنها وبرعاية مصطفى عبد الحميد فرج عضو المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية والممثل القانونى لمدارس الشبان ببنها الراعى الرسمى للمؤتمر.

تفاصيل توصيات مؤتمر الشخصية الإبداعية بنوعية بنها

وتناولت توصيات المؤتمر التي أعلنها الدكتور محمود منصور هيبة في ختام الفعاليات ضرورة الخروج من المنظومة التقليدية من الموضوعات البحثية واستشراف آفاق جديدة تتناسب مع متطلبات العصر وتتواكب مع التنمية المستدامة وضرورة تنمية مهارات خريجي البرامج النوعية حتى يكونوا قادرين على مواجهة كافة تحديات مناحي الحياة وضرورة الاهتمام بالبرامج النوعية على مستوى كافة الجامعات باعتبارها تتميز عن بقية البرامج الأخرى والاهتمام بالمشروعات الصغيرة في ضوء التخصصات النوعية.

الربط بين البرامج النوعية وخدمة المجتمع

وأضافت توصيات المؤتمر ضرورة الربط بين البرامج النوعية وخدمة المجتمع باختلاف التخصصات وتشجيع العمل البحثى الجماعي للطلاب مما يثرى روح التعاون والعمل علي تنمية الثقافة الريادية بين الشباب الجامعي، وضرورة التواصل المستمر بين كليات الجامعة والإدارة لدعم المشروعات المتميزة.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة التواصل الفعال بين الخريجين من أبناء الكلية وبين الطلبة للاستفادة من خبراتهم في مختلف التخصصات وتشجيع الطلاب على العمل التطوعي مما يٌنمي روح التطوع وبذل الجهد وتطوير مهارات ذوي الهمم بما يتناسب مع مواصفات الخريج المتميز.