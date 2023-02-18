محكمة النقض تنظر استئناف «طبيب الكركمين» على حبسه لمدة عام بعد قليل

تنظر محكمة النقض، بعد قليل، اليوم السبت، أولى جلسات الاستئناف المقدم من أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام واحد، بعد أن كان عامين مع الشغل.

انتحال صفة طبيب

وانتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أحمد أبو النصر المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، وأسندت له عدة تهم، من بينها انتحال صفة طبيب بشري على غير الحقيقة، وتعمده خداع المتعاملين معه من المرضى، فضلا عن إعلانه منتجات صحية غير مسجلة في وزارة الصحة أو دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

الترويج لأعشاب وأدوية

البداية كانت بتلقي إدارة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بلاغا في 27 أكتوبر من عام 2021، يفيد انتحال أحمد أبوالنصر المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، صفة طبيب بشري والترويج لأعشاب وأدوية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وبإجراء التحريات، تبين أن لديه قناة على موقع «يوتيوب» ومنصات أخرى يروج فيها للأدوية، وأنه معالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية.