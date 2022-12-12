تأييد تغريم طبيب الكركمين أحمد أبو النصر 200 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، برفض الاستئناف المقدم من المتهم أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين»، على حكم تغريمه 200 ألف جنيه.

تخفيف حبس طبيب الكركمين

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بقبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب دون ترخيص، وانتحاله لقب طبيب.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة حينما وردت معلومات وتحريات تفيد بحيازة صيدلي يدعى أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين» لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، وإعلانها عبر العديد من القنوات الفضائية بقصد تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.