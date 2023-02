7 معلومات عن لجنة «نيباد» بالاتحاد الأفريقي: تترأسها مصر حتى 2025

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، رئاسة لجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي «نيباد»، من الرئيس الرواندي «بول كاجامي»، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين حتى عام 2025.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن لجنة نيباد، الوكالة الإنمائية للاتحاد الافريقي.

1ـ نيباد «NE PAD» هي مختصر ترجمة تعنى «الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا» New Partnership for Africa's Development The.

2ـ تعد مبادرة تتضمن رؤية الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الأفريقية.

3ـ أقرّتها قمة منظمة الوحدة الأفريقية «الاتحاد الأفريقي بعد ذلك» التي عقدت في لوساكا العاصمة الزامبية في يوليو 2001.

4ـ تم صياغتها وتبنيها من قبل رؤساء 5 دول أفريقية، هي: مصر والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال.

5- أهداف المبادرة تتمثل في (‌القضاء على الفقر، تحقيق التنمية المستدامة، تدارك تهميش القارة الأفريقية، تمكين المرأة، دمج الاقتصاد الأفريقي مع الاقتصاد العالمي)، كما تؤكد المبادرة على الملكية الأفريقية للتنمية القارية، والاعتماد على الموارد الذاتية، والشراكة بين الشعوب الأفريقية، وتحقيق التكامل الإقليمي والقاري، وتنمية التنافسية لدول القارة، الشراكة مع الدول المتقدمة من أجل تقليص الفجوة بينها وبين أفريقيا.

6 ـ آليات حوكمة النيباد عبارة عن المحفل السياسي المفوض من جانب مؤتمر الاتحاد الأفريقي لمتابعة تنفيذ أهداف المبادرة، وتضم رؤساء الدول الخمس أصحاب المبادرة، إلى جانب رؤساء 15 دولة أخرى يمثلون في مجموعهم مناطق القارة الجغرافية الخمس، بواقع 4 دول عن كل منطقة، إذ تجرى انتخابات للدول الأفريقية بشكل دوري للانضمام للجنة لمدة عامين بناءً على المشاورات الإقليمية داخل الاتحاد.

7ـ يتمّ تمويل الوكالة من خلال ميزانية الاتحاد الأفريقي.