«الزراعة» تشكل لجانا لتدقيق مساحات القمح والاطمئنان على المحصول

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّه تمّ تكليف وكلاء وزارة الزراعة في المحافظات بتشكيل لجان لتدقيق مساحات محصول القمح على أرض الواقع لتحديد المساحة النهائية للمحصول خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي، وذلك لما للمحصول من أهمية استراتيجية كبيرة.

الزراعة: محصول القمح مبشر هذا الموسم بسبب ظروف المناخ الجيدة

أضاف «الشناوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه أجرى اليوم السبت، جولة تفقدية على محصول القمح في محافظة الغربية بمشاركة المسئولين عن الزراعة في المحافظة وتبين أن المحصول «مُبشر» للغاية، ولا توجد أي أصابات بالأمراض أو الآفات حتى الآن، مؤكّداً أنَّ الظروف المناخية هذا العام جيدة ومواتية للحصول على إنتاجية عالية في حال اتباع المزارعين للتوصيات الزراعية الصادرة من مركز البحوث وقطاع الإرشاد والتي تبثها قناة مصر الزراعية بشكل يومي.

أكّد أنَّه تمّ صرف كل الاحتياجات السمادية المدعمة التي يحتاجها المحصول كاملة من خلال الجمعيات الزراعية في المحافظات لمرحلة ما بعد طرد سنابل القمح وهي المرحلة التي يتوقف عندها التسميد، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة وفرت هذا العام الأسمدة بشكل كامل لكل المساحة المنزرعة ولم يحدث أي اختناق في الأسمدة وجميع المزارعين صرفوا مقرراتهم السمادية كاملة، وتستعد الوزارة حالياً للموسم الزراعي الصيفي بتوفير المخزون الاستراتيجي من الأسمدة.

الزراعة تحذر من ظاهرة الرقاد خلال الموسم الحالي

تابع أنَّه خلال المرور يتم أيضاً ارشاد المزارعين بالتوصيات المحددة وتتمثل في عدم تعطيش النبات مع توقف الري خلال هبوب الرياح حتى لا تحدث ظاهرة «الرقاد» التي تتسبب في خسائر في المحصول بنسبة مرتفعة.

أكّد أنَّه كذلك تم التأكّيد على وكلاء الوزراء في كافة المحافظات بالتواجد على أرض الواقع بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لرصد أي حالات لظهور الصدأ الأصفر في القمح والتعامل الفوري مع الإصابات بالرش بالمبيدات الموصي بها.

يُذكر أنَّ الحكومة تستهدف زراعة 4 ملايين فدان بالقمح خلال الموسم الزراعي 2023، لإنتاج ما يقرب من 10 ملايين طن تستهدف الحكومة استلام 5 ملايين منها، وذلك في إطار توجه الحكومة للحد من الاستيراد.