رئيس البحوث الزراعية الأسبق: القمح يواجه تحديا كبيرا مع المناخ و3.5 مليون فدان المساحة المنزرعة

أكد الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، أن محصول القمح هذا العام يواجه تحدياً كبيراً مع المناخ نتيجة تأخر فصل الشتاء وارتفاع درجة الحرارة، خاصة فى المحاصيل التى تمت زراعتها فى شهر أكتوبر وبداية نوفمبر، حيث حصل القمح على احتياجاته الحرارية قبل موعده الأساسى ما عمل على ظهور السنبلة قبل موعدها مما يؤثر بشكل سلبى على الإنتاجية. وأوضح أن المساحة المنزرعة هذا العام 3٫5 مليون فدان، وقد تصل الإنتاجية لأكثر من 9 ملايين طن مقابل استهلاك 20 مليون طن، مؤكداً وجود اكتفاء من 50 إلى 55% من القمح.

وطالب «طنطاوى» بضرورة رفع الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية رأسياً وأفقياً للوصول إلى الاكتفاء الذاتى.

وأكد أن مركز البحوث الزراعية من أهم مهامه الأساسية استنباط أصناف زراعية بإنتاجية مرتفعة عن الأصناف القديمة مقاومة للآفات وتتحمل الملوحة والتغيرات المناخية، مشيراً إلى قيام معهد البحوث الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، باستنباط أصناف جديدة من القمح يصل إنتاجها إلى 25 أردباً فى الفدان، بشرط أن يلتزم المزارع بالتوصيات الفنية الموصى بها من قبل مركز البحوث.

وأضاف «طنطاوى» أن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية سيعمل على حدوث انفراجة حقيقية فى القمح ينتج عنها انخفاض فى السعر، وكذلك جميع المحاصيل الاستراتيجية التى يتم استيرادها.