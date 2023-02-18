هجوم سيبراني يستهدف مكتب التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي»

قال مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالية «إف بي آي»، إنه يحقق في تعرض شبكة حواسب آلية خاصة بمكتب التحقيقات لهجوم سيبراني في الأيام الماضية.

وأضاف المصدر، في تصريحات أوردتها قناة «الحرة الأمريكية» صباح اليوم السبت، أن مسؤولي مكتب التحقيقات يعتقدون بأن الهجوم يتعلق بنظام كومبيوتر تابع له في نيويورك يستخدم في تحقيقات خاصة.

وأشار إلى أن المحققين يعملون على الحصول على المزيد من المعلومات حول الحادثة التي تم احتوائها.

مطارات تتعرض لهجوم سيبراني

وفي أكتوبر الماضي، قالت وسائل إعلام أمريكية إن عددا من المطارات داخل الولايات المتحدة تعرضت لهجوم سيبراني مصدره الأراضي الروسية.

من جهتها قالت قناة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية إنه جرى استهداف بعض من أكبر المطارات في الولايات المتحدة الأمريكية بهجمات إلكترونية من قبل جهة داخل روسيا.

وقال مصدر للقناة الأمريكية، إن الأنظمة التي جرها استهدافها في المطارات لا تتعامل مع مراقبة الحركة الجوية والتنسيق الداخلي لشركات الطيران أو أمن النقل.

أنظمة المطارات الداخلية لم تتعرض للخطر

واقتصر انقطاع الخدمة على شريحة من الجمهور الذي يتعامل مع الموقع الإلكتروني فقط، فيما لم تتعرض أنظمة المطارات الداخلية للخطر ولم تكن هناك اضطرابات تشغيلية، حيث عمل المهندسون والمبرمجون بنشاط لسد الثغرات التقنية التي سمحت بالهجمات ودعم البنية التحتية الحاسوبية الأكثر أهمية.