«سبير بنك» الروسي يعلن إحباط هجوم سيبراني واسع النطاق

تمكن بنك «سبير بنك» الروسي، من إحباط هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف بطاقات العملاء والزبائن من مطور تطبيقات أوكراني، حاول شطب الأرصدة عبر قاعدة بيانات العملاء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«المركزي الروسي»: إتاحة تداول العملات الأجنبية اليوم

قال «البنك المركزي» الروسي، إنه سيتيح مجددا اعتبارا من، اليوم الاثنين، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر مارس الماضي لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وستحصل البنوك الروسية، على حق بيع العملات الأجنبية للمواطنين في الفترة من اليوم الاثنين، إلى 9 سبتمبر المقبل، على ألا تبيع سوى العملات الأجنبية التي بدأت تتسلمها اعتبارا من 9 من أبريل الجاري.

وقال سكرتير الدولة لمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، إنه في حالة العدوان على بلاده من جانب دول غربية مجاورة فإن الدمار والانفجارات ستحدث على أراضيهم.

وكان رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، قال في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد إن «بلجراد» تحافظ على خدماتها الجوية مع «موكسو»، على الرغم من التهديد بوجود قنبلة مزيفة من أوكرانيا كل يوم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية

وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أنه دعا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة «كييف»، لكي يرى ارتكاب قوات «موسكو» إبادة جماعية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان رئيس شرطة دوريات «ماريوبول»، ميخايلو فيرشينين، أشار في وقت سابق، إلى أن عدد كبير من المدنيين «نساء-كبار السن-أطفال» يختبئون في أراضي مصنع «آزوفستال» للحديد والصلب في المدينة الساحلية من قصف مخازن المصنع، ولا يثقون بالجيش الروسي.

روسيا تستخدم السكان المتبقين في «ماريوبول» لجمع الجثث

وأشار فيرشينين إلى أن الروس يستخدمون السكان المدنيين المتبقين في «ماريوبول»،حوالي 100000 شخص، لإزالة الأنقاض وجمع الجثث، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكانت مصادر عسكرية، أوضحت، أن القوات الروسية تستعد لضربة جوية على المصنع، حيث يتحصن من تبقى من قوات «كييف» المدافعة عن المدينة، فيما قال الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تخطط لاستخدام قنابل يمكنها اختراق الهياكل الخرسانية والملاجئ.

ارتفاع العقود الآجلة لخام القياس العالمي غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 98 سنتا

اقتصاديا، شهدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ارتفاعا بسبب تزايد المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية مع تفاقم الأزمة الأوكرانية، فيما شهدت العقود الآجلة لخام برنت، ارتفاعا بـ 1.50 دولار «1.3%» لتسجل 113.20 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 98 سنتا «0.9%»، لتحقق 107.93 دولار للبرميل.