وزير الاتصالات: مستعدون بشكل جيد لصد أي هجوم سيبراني محتمل

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استعداد الدولة الجيد لصد أي هجوم سيبرانى محتمل لحماية بيانات الدولة ومواطنيها، مشيرا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الدولة المصرية في الأمن السيبراني، موضحا أن زيادة الهجمات السيبرانية مقترنة بازدياد الاعتماد على المنظومات الرقمية.

«طلعت»: وزارة الاتصالات تعمل على توفير كافة عناصر الدعم للتحول الرقمي

وقال الوزير في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تعمل على توفير كافة العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمي، بالتزامن مع حماية البيانات، في ظل جهود الدولة لبناء مصر الرقمية والتي لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية ولكن تتسع لتتضمن تطوير أداء الحكومة بشكل شامل، مؤكدا توفير بنية معلوماتية رقمية مؤَمنة.

وأشار «طلعت» إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة فى مجالات الأمن السيبراني، خصوصا أن الأمن السيبرانى يعتبر أحد أهم أدوات الاقتصاد الرقمي في العالم.

تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل

ويهدف المجلس الأعلى للأمن السيبراني، إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدي للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعى المجتمعي والمؤسسي بالأمن السيبراني، والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز الابتكار.

وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني «2022 - 2026» لكافة المستجدات وأحدث التكنولوجيات والتقنيات في مجال الأمن السيبرانى حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.