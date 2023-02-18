«علوم البحار»: إنتاج أعلاف بخامات محلية ساهم في تخفيض التكلفة لـ60%

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن الاقتصاد الأزرق يعني كل الثروات الطبيعية الموجودة في البحار والبيئة، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات عديدة، أهمها حفظ وتنمية كل الثروات الموجودة في البحار والمحيطات، موضحا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي، وبالتالي تنمية الاستزراع البحري والاعتماد على مصادر الثروة السمكية في البحار.

تأثير العلف على الثروة السمكية

أضاف «حمودة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم هشام عبد التواب ودعاء جاد الحق، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن العلف أول ما يؤثر على أسعار الثروة السمكية والاستزراع السمكي في البحار، مشيرًا إلى أن مصانع الأعلاف تعتمد على استيراد زيت الصويا، وهذا يمثل أول التحديات.

أعلاف منخفضة التكاليف

أشار رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إلى أنه بفضل مجهودات المعهد، تم استخراج أعلاف تعتمد على الخامات الداخلية في مصر، وبهذا وصلت تكلفة الخامة الداخلية إلى 60% من تكلفة الأعلاف التي يشتريها المزارع البسيط، بالتالي نحصل على أعلاف منخفضة التكاليف، لكي نستطيع حل تلك المشكلة، مؤكدا أنه تم تطبيق ذلك على مدار أكثر من 6 أشهر ماضية، وحقق نجاحا كبيرا للغاية.