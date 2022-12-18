مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء: عودة مراكب صيد الشنشولا بعد توقف أيام

مراكب الشنشولا هي أحد أشهر أنواع المراكب التي تقوم بصيد أسماك الشنشولا أو الأسماك العائمة وهي «شك الزرو، باغة، كسكمري».

قال المهندس صفوان المراعي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عودة مراكب صيد الشنشولا بعد توقف أيام، موضحا أن مراكب الشنشولا تعمل في فترات من الشهر العربي وتتوقف عندما يكون القمر بدرا وظاهرا في السماء فهي تعتمد على الظلام.

و‏أوضح مدير عام الثروة السمكية في جنوب سيناء أن أسماك الشنشولا هي أحد أشهر الأسماك الشعبية التي تنتج في محافظة جنوب سيناء.

7 جنيهات سعر الكيلو

أكد المهندس صفوان المراغي، أن مراكب الشنشولا تقوم بالصيد في الظلام معتمدة على نور كشافات المراكب التي تجذب الأسماك حول هذا النور ثم يقوم الصيادين بلم الشباك بعد تجمع الأسماك في نقطة الضوء.

وتابع أن المراكب تقوم بالصيد منذ أيام وتعود إلى ميناء الصيد البحري بطور سيناء ويجرى تخصيص حصة من هذه الأسماك لصالح المحافظة وبيعها بأسعار 7 جنيهات للكيلو في المنافذ المخصصة للبيع للجمهور، ويجرى التوزيع بمعرفة مديرية التموين ومحافظة جنوب سيناء.

70 طنا حصة المحافظة

قال مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، إنه جرى توزيع 70 طنا من الأسماك المدعمة على المواطنين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بأسعار 7 جنيهات للكيلو.

أضاف المراغي، أن مراكب الشنشولا تقل في شهر يناير المقبل وسوف يستقبل ميناء الصيد البحري بالطور نحو 6 مراكب فقط، مشيرًا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة توفير أسماك مدعمة للأهالي لتخفيف العبء عليهم خاصة أن سعر الكيلو في الخارج يصل إلى 40 جنيها.