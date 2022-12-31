«الثروة السمكية»: مصر أنتجت 2 مليون طن في 2022.. واحتلت المركز الأول أفريقيا

كشف تقرير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة عن إجمالي الإنتاج السنوي من الأسماك، والذي بلغ مليوني طن خلال 2022، إذ بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 85% من الاحتياجات.

أوضح التقرير أن الدولة المصرية احتلت المركز الأول أفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، والثالث في إنتاج أسماك البلطي، متوقعا زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض التصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.

100 مليون زريعة سنويا لبحيرة السد العالي

وقال الدكتور صلاح مصيحلي رئيس جهاز تنمية الثروة السمكية إن المرحلة الماضية شهدت إنشاء مفرخات لإنتاج زريعة الأسماك البحرية والجمبري مثل مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية ومفرخ أشتون الجميل ببورسعيد والمحاريات بمحافظة الأسماعلية، وجرى إنشاء مفارخ في مناطق توشكى، وجرف حسين وأبو سمبل تنتج ما يقرب من 100 مليون زريعة تعمل على تغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع صيد الزريعة من بواغيز البحيرات الشمالية حتى زيادة الثروة السمكية فى البحيرات.

إطلاق مبادرة بر أمان لدعم الصياديين

وتابع أن العام الحالي شهد إطلاق مبادرة «بر أمان» لدعم الصيادين، والتي يستفيد منها ما يقرب من 42 ألف صياد، وتهتم المبادرة بتوفير جميع مستلزمات الصيد ومساعدتهم على مواجهة مخاطر المهنة.

وأكد أنه لزيادة الاستثمارات في الثروة السمكية تمت الموافقة على طرح 21 منطقة بحرية، منها تسع مناطق بالبحر الأحمر و 12 منطقة بالمتوسط للاستثمار فضلاً عن إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن كيلو متر مربع لإنشاء الأقفاص البحرية، لافتا إلى وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة، والمناطق الحرة لطرحها للمستثمرين ضمن خطة الدولة.