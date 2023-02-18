أبوالغيط أمام القمة الأفريقية: انتهاكات الاحتلال تنذر بانفجار الأوضاع في فلسطين

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الفلسطينيين يعانون تحت نظام احتلال لا يمكن وصفه سوى بالتفرقة العنصرية، ففي الشهور الأخيرة تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية والقمع ضد الفلسطينيين على نحو ينظر بانفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، الذي يبدو أنه قد تخلى عن مسؤولياته في الدفاع عن حل الدولتين مع وجود حكومة إسرائيلية يمينية لا تؤمن بهذا الحل وتسعى للسيطرة على الأرض عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القصري للسكان كما يحدث بمدينة القدس التي تتعرض لمخطط واضح من أجل تهويدها وتغيير الميزان الديموجرافي بها.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمة ألقاها أمام القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، «إننا نثمن عاليا الموقف المبدئي للاتحاد الأفريقي بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه وإقامة دولته المستقلة، وأحيي على وجه الخصوص رئيس المفوضية على دوره القيادي المناصر للفلسطينيين، وأثق بأن إفريقيا ستبقى على التزامها المعهود بالوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني، ولا يسعني في الختام سوى أن أعبر عن نجاح القمة العربية الأفريقية المقبلة، وستفضي هذه القمة لتحقيق نقلة نوعية بالشراكة الاستراتيجية على نحو يعكس الروابط التاريخية والمصالح المشتركة».