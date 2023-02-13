أبو الغيط يبحث مع وزير الخارجية السعودي وممثل السياسة الأوروبي تعزيز مبادرة السلام العربية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، في بروكسل اليوم، سبل العمل المشترك على تعزيز مبادرة السلام العربية وإحياء جهود صنع السلام بالشرق الأوسط.

أبو الغيط: نعمل سويا على تعزيز مبادرة السلام العربية

وقال أبو الغيط - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقاء مهم جمعني مع وزير خارجية السعودية ‎فيصل بن فرحان والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية بوريل في بروكسل.. للعمل سويا على تعزيز مبادرة السلام العربية وإحياء جهود صنع السلام بالشرق الأوسط».