رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أبو الغيط يبحث مع وزير الخارجية السعودي وممثل السياسة الأوروبي تعزيز مبادرة السلام العربية

كتب:

أ ش أ
06:12 م | الإثنين 13 فبراير 2023
أبو الغيط

أبو الغيط

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، في بروكسل اليوم، سبل العمل المشترك على تعزيز مبادرة السلام العربية وإحياء جهود صنع السلام بالشرق الأوسط.

أبو الغيط: نعمل سويا على تعزيز مبادرة السلام العربية 

وقال أبو الغيط - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقاء مهم جمعني مع وزير خارجية السعودية ‎فيصل بن فرحان والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية بوريل في بروكسل.. للعمل سويا على تعزيز مبادرة السلام العربية وإحياء جهود صنع السلام بالشرق الأوسط».

اقرأ المزيد:

أبو الغيط يعزي اللبنانيين في وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني

أحمد أبو الغيط: «جائزة التميز» تستهدف خلق ثقافة جديدة في الإدارة العربية

أبو الغيط: نعمل على وضع آلية عربية لتدريب الأسر المنتجة الرائدة

أبو الغيط: تحقيق الازدهار للإقليم يظل رهنا لتخفيض حدة التوترات الأمنية
بقلم أ ش أ